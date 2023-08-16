В Ханты-Мансийске ребенок неделю прожил с батарейкой в пищеводе

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Врачи успешно извлекли батарейку из пищевода годовалого ребенка, который случайно проглотил её неделей ранее. Младенец был привезен из Ханты-Мансийска в Нижневартовскую районную больницу в критическом состоянии, сообщает NV86.

Фото: "Battery Recycling" by moria is licensed under CC BY 2.0.

В течение всего времени, пока батарейка оставалась в пищеводе, ребенок страдал от язв и пролежней на стенках органа. Используя эндоскопическую процедуру, медицинские работники смогли извлечь предмет, что в конечном счете спасло жизнь ребенка.

После курса интенсивной терапии пищевод зажил без каких-либо осложнений. Малыш был выписан из больницы в удовлетворительном состоянии и вернулся домой. Об это сообщает muksun.fm.

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