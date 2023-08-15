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В ЛНР предстанет перед судом мужчина, обвиняемый в изнасилованиях и убийствах

0:52
Происшествия

Житель города Антрацит в ЛНР (Луганская Народная Республика) предстанет перед судом за изнасилование пяти женщин, три из которых погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В ЛНР предстанет перед судом мужчина, обвиняемый в изнасилованиях и убийствах
Фото: facebook.com

Расследование в отношении обвиняемого завершено, дело направлено в суд. Мужчине предъявлены обвинения в изнасилованиях, убийствах, причинении тяжкого вреда.

По данным следствия, в июне 2022 года обвиняемый нападал на женщин, возвращавшихся домой в вечерние часы. Он душил их, а когда жертвы теряли сознание, совершал насильственные действия сексуального характера. Троим жертвам удалось пережить эти нападения, однако две женщины получили травмы, которые оказались смертельными.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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