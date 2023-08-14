Shot: в Подмосковье воспитательница детского сада убила мужа, пока готовила ужин

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Воспитательница детского сада из подмосковного Королёва убила мужа, пока готовила ужин. Она зарезала его кухонным ножом, а затем продолжила накрывать на стол. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: Fotodom. ru

Всё началось с милой беседы после трудового дня: муж сидел за столом, а жена готовила ужин. Однако супруги поссорились, после чего женщина четыре раза ударила мужчину кухонным ножом в грудь и в живот. Истекающий кровью муж сделал вид, что ничего страшного не произошло, и пошёл умыться в ванную. Женщина успокоилась и продолжила готовить. Но из ванной муж уже не вышел.

"Сначала воспитательница решила уничтожить следы преступления — начала отмывать пол от крови. Потом пошла к соседям и сообщила им, что у неё только что умер муж", — отмечается в материале.

На данный момент воспитательница частного детского сада задержана.

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