У обвиняемого в педофилии учителя из Челябинска нашли фотографии голых школьниц

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В мобильном телефоне преподавателя русского языка и литературы Максима М., который был задержан по обвинению в сексуальных домогательствах в отношении третьеклассницы, обнаружены интимные фотографии школьниц. Кроме того, на компьютере педагога нашли архив с материалами порнографического характера.

Фото: pixabay. com

"Пока неясно, являются ли фотографии его реальными ученицами или это изображения из интернета. А на его компьютере найдены разнообразные порнографические материалы", — информирует издание "КП" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Следователи при анализе переписки также обнаружили, что за день до совершения надругательства над третьеклассницей мужчина планировал встречу со знакомой, с которой они хотели отправиться в отпуск. Тем не менее полиция не позволила учителю покинуть страну.

Задержание учителя произошло ночью 10 августа. Ему были предъявлены обвинения в других случаях сексуального характера.

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