Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Двухлетняя девочка попала в реанимацию после отравления грибом
Цукерберг упрекнул Маска в "несерьезном отношении" к спорту
Минсельхоз: цены на подсолнечное масло сейчас существенно ниже, чем годом ранее
Многодетная мать с детьми погибла в ДТП под Читой
Девушка открыла стрельбу из карабина "Вепрь" по входной двери в Санкт-Петербурге
АвтоВАЗ возобновил производство модели Lada Largus
Певица МакSим благодарна отцу за помощь в борьбе с алкоголизмом
Российская система ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Бердянск
Рогов сообщил, что ВС РФ взяли штурмом окопы противника в районе Работина

У обвиняемого в педофилии учителя из Челябинска нашли фотографии голых школьниц

1:03
Происшествия

В мобильном телефоне преподавателя русского языка и литературы Максима М., который был задержан по обвинению в сексуальных домогательствах в отношении третьеклассницы, обнаружены интимные фотографии школьниц. Кроме того, на компьютере педагога нашли архив с материалами порнографического характера.

У обвиняемого в педофилии учителя из Челябинска нашли фотографии голых школьниц
Фото: pixabay. com

"Пока неясно, являются ли фотографии его реальными ученицами или это изображения из интернета. А на его компьютере найдены разнообразные порнографические материалы", — информирует издание "КП" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Следователи при анализе переписки также обнаружили, что за день до совершения надругательства над третьеклассницей мужчина планировал встречу со знакомой, с которой они хотели отправиться в отпуск. Тем не менее полиция не позволила учителю покинуть страну.

Задержание учителя произошло ночью 10 августа. Ему были предъявлены обвинения в других случаях сексуального характера.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Почему в РФ нужна новая мобилизация и кто может отправиться на СВО

Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.

Баранчик: "В РФ нужна новая мобилизация. Кто может отправиться на СВО"
Рогов: боевики ВСУ зашли в северную часть Урожайного ценой колоссальных потерь
Рогов сообщил о тяжёлой ситуации в Урожайном из-за киевского режима
Киев обвинил НАТО в провале контрнаступления
Кудрявцева в бикини показала стройное тело
ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
Пять единиц западной техники ВСУ за 10 минут уничтожил лётчик ВС РФ "Самара"
Леонид Агутин объяснил свой отказ повернуться к певцу Shaman на шоу "Голос"
Известный бодибилдер из Боснии устроил стрим с убийством четырёх человек
Известный бодибилдер из Боснии устроил стрим с убийством четырёх человек
Последние материалы
Рогов: авиация РФ нанесла серию ударов по местам скопления ВСУ в Запорожской области
Глава Крыма Аксёнов инициировал ужесточение наказания за публикацию работы систем ПВО
Актриса Екатерина Климова показала откровенные фотографии 21-летеней дочери в бикини
Политолог Гителинк: контрнаступление ВСУ с западным оружием провалилось
Талызина: русофобка Барбара Брыльска торговала на "Мосфильме" трусами и лифчиками
В Воронежской области подростка подозревают в развращении малолетней девочки
Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за убийство раненого военного ДНР в Мариуполе
Baza: школьница из Ижевска выпрыгнула с четвёртого этажа, пытаясь сбежать от насильника
DPA: глава Минфина Германии Линднер впервые с начала спецоперации прибыл с визитом в Киев
Певица Лика Стар призналась в сексе на первом свидании
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников