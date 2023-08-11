Челябинский педагог, задержанный за изнасилование, приставал и к другим школьницам

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Челябинской области 33-летний преподаватель русского языка и литературы был задержан по подозрению в непристойном обращении с третьеклассницей, предварительно установившийся факт его предыдущего влечения к несовершеннолетним девочкам. Об этом сообщает kursdela.biz.

Фото: pixabay.com

Выяснились подробности: в школе, где работал задержанный, среди учителей уже ходили слухи о его неоднозначных отношениях с ученицами, он подыгрывал им. Однако основное внимание уделял старшеклассницам. Теперь стало известно, по словам источника, что педагоги начали подозревать, что он также пытался устанавливать контакты с младшими школьницами, только это оставалось незамеченным.

Коллеги также сообщили о его интересе к молодым учительницам, предлагая подвезти их домой после работы. Однако, по мнению другой коллеги, которая не поддерживала с ним близкие отношения, преподаватель на вид казался нормальным.

На данный момент меры пресечения для мужчины рассматриваются в Сосновском суде. Напомним, что он похитил ребенка и вывез её на кладбище в районе деревни Касарги. Там он угрожал девочке ножом и совершил насильственные действия. После этого он выпустил свою жертву. Девочка немедленно рассказала своим родителям о произошедшем, и они обратились в полицию.

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