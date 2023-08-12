В Волгограде майора ФСБ обвинили в мошенничестве с деньгами девушки: взял в долг и украл расписку

1:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Бывшего офицера Управления ФСБ по Волгоградской области Александра Ш. обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Рассмотрение дела началось в гарнизонном военном суде Волгограда 11 августа. Об этом пишет V1.RU.

Фото: Fotodom.ru

По версии следствия, офицер взял в долг у девушки, за которой ухаживал, 2,5 миллиона рублей и не вернул их. Более того, он якобы украл им самим написанную расписку о долге и отказался её признавать.

Потерпевшая Нинель заявила, что достаточно давно была знакома с майором и даже встречалась с ним около двух недель, а потом они расстались, так как не сошлись характерами.

Однако в августе 2021 года женщина снова встретилась с Александром, вместе они решили как друзья съездить на озеро. И там мужчина начал просить деньги в долг на покупку новой машины. Нинель согласилась передать ему требуемую сумму, но с условием, что затем он продаст свою машину и поможет ей купить автомобиль за 3 миллиона.

Затем они вместе попали в страшную аварию, за рулём старой "Приоры" был майор. Девушка получила тяжелейшие травмы и провела в больнице полгода.

Она попросила его вернуть деньги, однако так и не смогла это сделать. По её словам, сотрудник силовых структур купил себе новую "Камри" за 3,5 миллиона, пока она была на лечении.

Также Нинель заявила, что расписку мужчина у неё украл, хотя она успела сделать фотографию документа.

Сам же Александр в разговоре с корреспондентом издания заявил, что не только не признаёт свою вину, но и не брал никаких денег. Он считает, что точку в этом запутанном деле должен поставить суд.

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