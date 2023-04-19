В Волгограде официантов начали привлекать зарплатами до 100 тысяч рублей

0:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Волгограде, судя по наплыву ваканский, не хватает барменов и официантов в общепитах. Этим специалистам работодатели стали предлагать зарплаты до 100 тысяч рублей, пишет издание novostivolgograda.ru.

Порядка 500 вакансий было размещено в областном центре за январь-апрель 2023 года, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период.

Опыт работы для кафе в большинстве случаев не важен, но для каждой пятой вакансии требуется стаж до 3 лет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Срочно! Нас хотят загнать в цифровую тюрьму: QR-лаг — это только начало!