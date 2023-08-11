Более 100 человек подрались в Дагестане из-за конфликта между двумя сёлами

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Дагестане произошло массовое побоище, во время разборок между двумя сёлами подрались более 100 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "База".

Фото: REX/ Shutterstock

Конфликт, по предварительным данным, произошёл из-за музыки на свадьбе. Представители двух сёл якобы не могли договориться, какую музыку включать на празднике.

Издание пишет, что в пятницу вечером на пустыре сошлись жители сёл Шумелик и Батыр-Мурза. В ход пошли дубины, палки, камни и все подручные средства. В драке участвовали более сотни мужчин.

Конфликт удалось притормозить прибывшим на место нескольким десяткам сотрудникам полиции.

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