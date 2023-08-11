В Новосибирске группа подростков избила девочку

В Новосибирске девочка попала в больницу после нападения подростков.

Фото: Fotodom. ru

В городе Новосибирске на улице Станиславского, 19/1, произошло нападение группы подростков на девочку с использованием перцового баллончика. Жительница Ленинского района поделилась этой информацией с корреспондентом Сиб.фм.

По её словам, 7 августа несколько подростков в масках подошли к ребёнку, избили её и распылили газ в лицо. Свидетельством этого стала женщина, наблюдавшая происходящее с балкона, которая выразила своё негодование в адрес парней. Также случившаяся не осталась незамеченной прохожим, который встал на защиту девочки.

"Сосед пытался вмешаться, но был послан детьми в известном направлении", — вспоминает свидетельница событий в беседе с Сиб.фм.

Только после того, как взрослые вмешались и угрожали обратиться в полицию, удалось разогнать нападавших.

В настоящее время местные жители ищут людей, которые сняли произошедшее на видео, с намерением передать записи правоохранительным органам.

По словам собеседницы, мать пострадавшей девочки уже подала заявление в полицию, однако первый её разговор со следователем перенесли на следующий понедельник. Другие жители района также планируют подать заявления в органы власти.

Более того, по словам женщины, эти подростки давно стали объектом страха для детей на улице Станиславского. Она утверждает, что они уже напали на одну девочку ранее, а также угрожают насилием другому ребёнку.

"Подростки говорили, что держат район и называют себя "Ленинскими'", — сообщила свидетельница событий.

Представители пресс-службы Главного управления МВД по Новосибирской области подтвердили корреспонденту Сиб.фм, что из медицинского учреждения поступило сообщение о травмах, полученных несовершеннолетней.

"На данным момент полиция проверяет информацию, все обстоятельства случившегося уточняются", — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщалось Сиб.фм, в Новосибирске произошёл инцидент, в котором предприниматель передал планшет своему партнёру, с которого были сделаны призывы к национальной розни и ненависти через социальные сети.

Ранее мы писали, что в Новосибирской области суд арестовал мужчину за изнасилование 14-летней девочки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.