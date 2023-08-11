Авиавласти региона закрыли воздушное пространство над Калугой из-за угрозы атаки БПЛА

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Экстренные службы приняли решение закрыть воздушное пространство над Калугой, так как существует угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

"Предварительная причина закрытия воздушного пространства над Калугой — угроза атаки БПЛА", — цитируют РИА Новости представителя спецслужб.

Ранее сообщалось, что на некоторое время власти закрывали московский аэропорт "Внуково" из-за обнаружения неизвестного летательного аппарата, но сейчас угроза снята и воздушная гавань работает в прежнем режиме.

Накануне российские бойцы из зоны СВО рассказали, что смогли перехватить украинский разведывательный дрон над запорожской Васильевкой.

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