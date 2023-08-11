Экстренные службы приняли решение закрыть воздушное пространство над Калугой, так как существует угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.
"Предварительная причина закрытия воздушного пространства над Калугой — угроза атаки БПЛА", — цитируют РИА Новости представителя спецслужб.
Ранее сообщалось, что на некоторое время власти закрывали московский аэропорт "Внуково" из-за обнаружения неизвестного летательного аппарата, но сейчас угроза снята и воздушная гавань работает в прежнем режиме.
Накануне российские бойцы из зоны СВО рассказали, что смогли перехватить украинский разведывательный дрон над запорожской Васильевкой.
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Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.