В Турции произошло новое мощное землетрясение

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Восточная Турция вновь ощутила подземные толчки. Землетрясение магнитудой 5,6 привлекло внимание специалистов Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Фото: https://smi24.kz

Эпицентр этого события разрушительных сил находился всего в 11 км на юго-запад от Малатьи, города с населением 441 тысячи человек. Глубина очага составила лишь 1 км.

Профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула, специалист по землетрясениям Халюк Эйидоган поделился своим мнением о ситуации. Он отметил, что в Стамбуле существует реальная угроза цунами в случае мощного землетрясения. По его словам, несколько районов города могут оказаться под угрозой наводнения, если произойдет разрушительное землетрясение.

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Землетрясение в Турции: жизнь в разрушенном Газиантепе