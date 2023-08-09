Воробьёв: при взрыве на складе в Сергиевом Посаде пострадал 31 человек

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Экстренные службы докладывают о 31 пострадавшем в результате взрыва на территории Сергиева Посада, заявил руководитель Московской области Андрей Воробьёв.

Фото: vk.com/sp.posad

По его словам, три человека получили тяжёлые ранения и остаются в реанимации, ещё 12 граждан находятся в травмпункте. В общей сложности в медучреждения попали 19 россиян, уточнил губернатор. Кроме того, он пояснил, что взрыв прогремел в металлическом ангаре, который функционировал в качестве склада пиротехники.

Как подчеркнул Воробьёв в Telegram-канале, проведена эвакуация сотрудников предприятия из всех помещений. Помимо этого, в целях безопасности эвакуирован детсад, расположенный рядом с местом ЧП.

Ранее Telegram-канал Shot обнародовал видеозапись с моментом взрыва в Сергиевом Посаде. В домах, расположенных рядом с заводом, выбило окна. Причина ЧП — нарушение технологического процесса.