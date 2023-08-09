Экстренные службы докладывают о 31 пострадавшем в результате взрыва на территории Сергиева Посада, заявил руководитель Московской области Андрей Воробьёв.
По его словам, три человека получили тяжёлые ранения и остаются в реанимации, ещё 12 граждан находятся в травмпункте. В общей сложности в медучреждения попали 19 россиян, уточнил губернатор. Кроме того, он пояснил, что взрыв прогремел в металлическом ангаре, который функционировал в качестве склада пиротехники.
Как подчеркнул Воробьёв в Telegram-канале, проведена эвакуация сотрудников предприятия из всех помещений. Помимо этого, в целях безопасности эвакуирован детсад, расположенный рядом с местом ЧП.
Ранее Telegram-канал Shot обнародовал видеозапись с моментом взрыва в Сергиевом Посаде. В домах, расположенных рядом с заводом, выбило окна. Причина ЧП — нарушение технологического процесса.
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