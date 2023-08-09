Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о ЧП в регионе: упал объект, есть раненый

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В населённом пункте Колотиловка Краснояружского района Белгородской области в 7:30 утра 9 августа произошло чрезвычайное происшествие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Фото: https://t.me/vvgladkov

"По предварительным данным, в результате падения неустановленного объекта произошло возгорание сенника на территории частного домовладения", — написал он в своём Telegram-канале.

Политик уточнил, что в результате инцидента пострадал один человек — местный житель получил осколочное ранение стопы. Вызванные на место медики оказали мужчине необходимую помощь, от госпитализыции он отказался.

"Оперативные службы работают на месте и выясняют все обстоятельства произошедшего", — резюмировал Гладков.

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