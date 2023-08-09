В населённом пункте Колотиловка Краснояружского района Белгородской области в 7:30 утра 9 августа произошло чрезвычайное происшествие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительным данным, в результате падения неустановленного объекта произошло возгорание сенника на территории частного домовладения", — написал он в своём Telegram-канале.
Политик уточнил, что в результате инцидента пострадал один человек — местный житель получил осколочное ранение стопы. Вызванные на место медики оказали мужчине необходимую помощь, от госпитализыции он отказался.
"Оперативные службы работают на месте и выясняют все обстоятельства произошедшего", — резюмировал Гладков.
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