Насонов: Харьков, Чернигов и Сумы станут российскими по воле живущих там людей

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Сейчас перед руководством спецоперации ВС РФ на Украине стоит задача оттеснить неприятеля от границ России, чтобы обезопасить территорию нашей страны, напомнил военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов.

Фото: Википедия

Только так, добавил он, можно прекратить обстрел российских приграничных регионов. Специалист подчеркнул, что перед военнослужащими не ставилась задача захватить чужие территории, необходимо избавиться от враждебного режима в Киеве и заставить Украину соблюдать военный нейтралитет.

Что касается граничащих с Россией Харьковской, Черниговской и Сумской областей, они смогут войти в состав РФ, но это произойдет не военными, а политическими методами, согласно решению местного населения, отметил Насонов в интервью изданию "Украина.ру".

Ранее стало известно, что выход России из зерновой сделки оставил Украину без половины экспортных доходов.