Сейчас перед руководством спецоперации ВС РФ на Украине стоит задача оттеснить неприятеля от границ России, чтобы обезопасить территорию нашей страны, напомнил военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов.
Только так, добавил он, можно прекратить обстрел российских приграничных регионов. Специалист подчеркнул, что перед военнослужащими не ставилась задача захватить чужие территории, необходимо избавиться от враждебного режима в Киеве и заставить Украину соблюдать военный нейтралитет.
Что касается граничащих с Россией Харьковской, Черниговской и Сумской областей, они смогут войти в состав РФ, но это произойдет не военными, а политическими методами, согласно решению местного населения, отметил Насонов в интервью изданию "Украина.ру".
Ранее стало известно, что выход России из зерновой сделки оставил Украину без половины экспортных доходов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зверски убивший 6 августа в квартире свою 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга написал явку с повинной и объяснил свой жуткий поступок.