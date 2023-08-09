Украина осталась без половины доходов от экспорта зерна после прекращения зерновой сделки

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Решение российских властей прервать зерновую сделку оставило Украину без половины бюджетных доходов от экспорта пшеницы, кукурузы и ячменя.

Фото: РБК

Как показывают последние данные украинских таможенных органов и Минсельхоза страны, в июле объёмы вывоза зерна с территории Незалежной сократились в 1,4 раза, хотя зерновая сделка была разорвана только в середине месяца.

Киев пытается нарастить экспорт по железной дороге, автотранспортом и паромами, но увеличить пропускную способность альтернативных черноморским маршрутам удалось лишь на 6%.

"В результате доходы Украины от экспорта зерна упали в 1,9 раза — до 380,4 миллиона долларов с 712 миллионов месяцем ранее", — сообщает агентство РИА Новости.

Накануне стало известно, что Турция уговаривает ООН и Запад принять требования РФ по зерновой сделке.