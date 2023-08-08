Жительнице Анапы предъявили обвинения в убийстве трёхмесячного сына

20-летняя молодая женщина подозревается в совершении преступления, которое шокировало общественность. Речь идет об убийстве ее трехмесячного младенца.

Фото: in.pinterest. com

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю подтвердило, что молодой женщине было предъявлено обвинение в убийстве своего собственного ребенка. По данным следствия, преступление было совершено утром 8 августа, когда женщина была дома с младенцем. В тот момент она, по предварительным данным, нанесла смертельный удар ребенку ножом в грудь. После этого она попыталась покончить с собой.

Родственники обратились за помощью к медикам и правоохранительным органам. Прибывшим на место врачам не не удалось спасти младенца. Подозреваемая была госпитализирована, и ее состояние стало объектом внимания психологов и психиатров.

На данный момент женщина находится под арестом в медицинском учреждении под наблюдением. Следствие планирует запросить у суда меру пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, проведение психолого-психиатрической экспертизы намечено с целью выяснения психологического состояния обвиняемой.

Как выяснилось, данное преступление не первое с которым связана подозреваемая. В апреле 2023 года ей было предъявлено обвинение в сбыте наркотиков. Однако из-за беременности ей была дана отсрочка от отбывания наказания. Семейная ситуация также была сложной — отец младенца не принимал участие в его воспитании.

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