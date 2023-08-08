В жилом доме в Астрахани произошёл взрыв газа, есть двое погибших

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В жилом доме в Астрахани раздался взрыв газа. Не обошлось без жертв, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб.

Фото: https://bryansku.ru/

Корреспонденты сообщили, что газ взорвался в доме, расположенном на улице Адмирала Нахимова.

В результате произошедшего спасатели эвакуировали 70 жителей. Два человека погибли, ещё четверо получили травмы.

Взрыв газа повлёк за собой возгорание. Огнём оказались объяты сразу четыре квартиры, общая площадь пожара составила 90 кв. м.

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