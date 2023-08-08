В Хабаровске жительница многоэтажки пыталась спуститься на простынях с 9 этажа

1:17 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Хабаровска связала вместе несколько простыней, прикрепив их к балкону, чтобы спуститься при помощи этой конструкции с 9 этажа многоэтажного дома. Об инциденте проинформировали в Telegram-канале краевого главка МЧС.

Фото: ya.ru

Сообщается, что спасателей вызвали соседи, заметившие висевшую на простынях хабаровчанку. Её силы были уже на исходе, поэтому сотрудникам экстренных служб пришлось действовать быстро.

"На балконе 9-го этажа дома по переулку Краснореченскому на связанных простынях висела женщина. Тревогу забили соседи, увидевшие "беглянку". К месту происшествия прибыла дежурная смена спасателей ПСО, пожарные, сотрудники полиции, скорая помощь… Счет шел на секунды. Пострадавшая, обессилев, могла сорваться вниз", — рассказали в ведомстве.

Сначала к висящей на балконе женщине подали пожарную лестницу, однако к тому моменту она уже устала и не могла достать ногами до ступеней. Поэтому спасателям пришлось вскрыть запертую дверь квартиры хабаровчанки, и доставать изнутри.

Теперь полицейские выясняют, зачем женщине понадобилось пытаться спуститься с балкона таким необычным способом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Мужчина пытался выбраться из запертой квартиры по связанным простыням