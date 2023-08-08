Жительница Хабаровска связала вместе несколько простыней, прикрепив их к балкону, чтобы спуститься при помощи этой конструкции с 9 этажа многоэтажного дома. Об инциденте проинформировали в Telegram-канале краевого главка МЧС.
Сообщается, что спасателей вызвали соседи, заметившие висевшую на простынях хабаровчанку. Её силы были уже на исходе, поэтому сотрудникам экстренных служб пришлось действовать быстро.
"На балконе 9-го этажа дома по переулку Краснореченскому на связанных простынях висела женщина. Тревогу забили соседи, увидевшие "беглянку". К месту происшествия прибыла дежурная смена спасателей ПСО, пожарные, сотрудники полиции, скорая помощь… Счет шел на секунды. Пострадавшая, обессилев, могла сорваться вниз", — рассказали в ведомстве.
Сначала к висящей на балконе женщине подали пожарную лестницу, однако к тому моменту она уже устала и не могла достать ногами до ступеней. Поэтому спасателям пришлось вскрыть запертую дверь квартиры хабаровчанки, и доставать изнутри.
Теперь полицейские выясняют, зачем женщине понадобилось пытаться спуститься с балкона таким необычным способом.
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