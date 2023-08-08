В Хабаровске произошло жестокое убийство водителя маршрутки. Его в ходе потасовки зарезал коллега прямо на остановке. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Преступление было совершено утром 8 августа. Между двумя водителями возник конфликт на остановке общественного транспорта "Речной вокзал".
Один из мужчин в ходе ссоры достал нож и пырнул оппонента. Пострадавший скончался.
Сообщается также, что подозреваемый уже задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школьник из ревности жестоко убил свою подругу.
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