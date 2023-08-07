В Екатеринбурге ночью 7 августа обнаружили в одной из квартир тело 15-летней девушки. Очевидцы сообщают, что убийство совершил её 17-летний молодой человек.Об этом пишет Е1.
Портал отмечает, что подозреваемый уже задержан полицейскими. Согласно имеющейся информации, убийство произошло в квартире, где отдыхали школьники. В качестве возможной причины называется ревность. Других подробностей инцидента нет.
В Следственном комитете и полиции пока не прокомментировали происшествие.
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