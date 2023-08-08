Во Всеволожске мужчина ударил восьмиклассника битой по лицу и сломал ему челюсть

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате ссоры между соседями во Всеволожске мужчина достал бейсбольную биту и ударил по лицу подростка, сообщает "МК в Ленобласти" со ссылкой на источник в полиции.

Фото: pixabay.com

На следующее утро восьмиклассник самостоятельно отправился в травмпункт, где у него диагностировали перелом нижней челюсти. Мальчику была оказана медицинская помощь, после чего его отпустили домой.

Напавшего на подростка хулигана задержали правоохранители. На него уже составлен протокол об административном правонарушении, а в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее австралийские полицейские накрыли в стране целую преступную сеть, которая занималась распространением материалов о насилии над детьми.

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