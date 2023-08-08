В Австралии преступная сеть распространяла материалы о насилии над детьми

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Австралийские полицейские арестовали участников крупного международного синдиката, который занимался распространением видеоматериалов о жестоком обращении с детьми.

Фото: pixabay. com

"В ходе расследования деятельности крупной преступной сети, распространявшей видеоматериалы о жестоком обращении с детьми, были арестованы 19 мужчин", — гласит заявление Федеральной полиции Австралии.

Представитель ведомства уточнил, что в ходе произведённой операции из семей было изъято 13 несовершеннолетних, которые регулярно подвергались насилию.

Если во время судебного разбирательства удастся доказать предъявленные задержанным обвинения, им грозит от 5 до 14 лет в тюрьме.

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