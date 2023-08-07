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В результате ДТП в Таджикистане погибли десять человек

1:56
Происшествия

В результате трагического инцидента, произошедшего в городе Кулоб Хатлонской области на юге Таджикистана, грузовой автомобиль, у которого отказали тормоза, врезался в семь автомобилей и три жилых дома. Это событие привело к человеческим жертвам и материальным потерям. Подробности происшествия сообщил Комитет по чрезвычайным ситуациям при правительстве республики, сообщает ТАСС.

В результате ДТП в Таджикистане погибли десять человек
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Эмомали Рахмона

Авария со смертельным исходом

Ранее в комитете сообщили, что в результате столкновения десять человек погибли, а еще четырнадцать были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Грузовик, двигавшийся на полной скорости, с силой столкнулся с другими автомобилями и соседними домами, расположенными вдоль дороги. В результате аварии семь автомобилей и три жилых дома получили серьёзные повреждения. Водитель грузовика погиб на месте происшествия, что было подтверждено властями.

Оперативное реагирование

Комитет по чрезвычайным ситуациям подчеркнул особую важность происшествия, что послужило поводом для немедленной мобилизации местных спасателей на ликвидацию последствий аварии. Для извлечения людей из-под обломков пострадавших автомобилей пришлось использовать специализированное оборудование. В отчете агентства отмечается, что среди погибших в результате аварии три женщины.

Хронология трагического инцидента

Столкновение произошло в воскресенье около 19:30 по местному времени, и по факту инцидента было незамедлительно возбуждено уголовное дело. В соответствии с распоряжением Президента Таджикистана Эмомали Рахмона на место происшествия были направлены ответственные лица, в том числе министр внутренних дел и министр здравоохранения, а также глава Комитета по чрезвычайным ситуациям.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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