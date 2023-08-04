В Новороссийске экстренные службы подтвердили информацию о взрывах утром 4 августа. Данные переданы специалистам. Об этом сообщает РИА Новости.
Оператор диспетчерской службы "112" рассказал, что взрывы произошли в акватории Новороссийска и села Мысхако
Ранее об уничтожении морских надводных дронов в районе мыса Мысхако сообщили Telegram-каналы.
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