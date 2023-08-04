РИА Новости: экстренные службы Новороссийска подтвердили информацию о взрывах в городе

0:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новороссийске экстренные службы подтвердили информацию о взрывах утром 4 августа. Данные переданы специалистам. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: https://t.me/yurasumy/8399

Оператор диспетчерской службы "112" рассказал, что взрывы произошли в акватории Новороссийска и села Мысхако

Ранее об уничтожении морских надводных дронов в районе мыса Мысхако сообщили Telegram-каналы.

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