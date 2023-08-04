В Приморье во время дождей рухнул автомобильный мост

В Лесозаводском городском округе Приморского края во время дождей рухнул автомобильный мост. Согласно информации, во время ЧП на мосту была машина с людьми.

Фото: ya.ru

Переправа была единственной на подъезде к селу Иннокентьевка.

"В момент обрушения по мосту двигалось транспортное средство Nissan Note, которое с водителем и одним пассажиром в салоне упало в место разлома", — приводит сообщение пресс-службы прокуратуры Приморья ТАСС.

Уточняется, что наместо незамедлительно выехали экстренные службы. Как уточнили в органах, при ЧП люди в машине не пострадали.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.