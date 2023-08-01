В Приморском крае из-за укуса медуз в больнице оказались 13 человек. Люди жалуются на боль в суставах и кашель.
По словам специалистов краевого Минздрава, пострадавшие поступают в больницу уже в течение трёх дней.
"Возраст пациентов от 17 до 66 лет. Пациенты поступали в течение трёх последних дней, основные симптомы — болевой суставной синдром и кашель", — приводит сообщение Минздрава РИА Новости.
Больные находятся в стационаре 3-4 дня и получают лечение, потом их отпускают домой.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Пугачёва еле встала с места во время фестиваля в Юрмале.