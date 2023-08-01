В Приморье за три дня 13 человек пострадали от укуса медуз

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Приморском крае из-за укуса медуз в больнице оказались 13 человек. Люди жалуются на боль в суставах и кашель.

Фото: pixabay.com

По словам специалистов краевого Минздрава, пострадавшие поступают в больницу уже в течение трёх дней.

"Возраст пациентов от 17 до 66 лет. Пациенты поступали в течение трёх последних дней, основные симптомы — болевой суставной синдром и кашель", — приводит сообщение Минздрава РИА Новости.

Больные находятся в стационаре 3-4 дня и получают лечение, потом их отпускают домой.

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