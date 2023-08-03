Екатеринбургские полицейские нашли мать пятилетней девочки, которая была брошена на одной из улиц города.
Несовершеннолетняя вместе с отцом каталась на велосипедах. В какой-то момент мужчина попросил дочь немного подождать его, ушёл и не вернулся.
По информации регионального МВД, сейчас девочка находится дома вместе с матерью. Женщина подписала документ об отсутствии претензий и прекращении разбирательства. При этом в Telegram-канале ведомства отмечается, что местонахождение отца ребёнка до сих пор не установлено, оперативники пытаются найти мужчину.
Как пояснили в МВД, законным представителям несовершеннолетней может грозит административная ответственность.
Ранее сообщалось, что пятилетнюю девочку нашли в жилом районе Эльмаш. Она рассказала полицейским, сколько ей лет, однако не смогла вспомнить адрес дома.
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