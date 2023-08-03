МВД: брошенную на улице в Екатеринбурге девочку передали матери, её отец до сих пор не найден

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Екатеринбургские полицейские нашли мать пятилетней девочки, которая была брошена на одной из улиц города.

Фото: Пресс-служба МВД РФ

Несовершеннолетняя вместе с отцом каталась на велосипедах. В какой-то момент мужчина попросил дочь немного подождать его, ушёл и не вернулся.

По информации регионального МВД, сейчас девочка находится дома вместе с матерью. Женщина подписала документ об отсутствии претензий и прекращении разбирательства. При этом в Telegram-канале ведомства отмечается, что местонахождение отца ребёнка до сих пор не установлено, оперативники пытаются найти мужчину.

Как пояснили в МВД, законным представителям несовершеннолетней может грозит административная ответственность.

Ранее сообщалось, что пятилетнюю девочку нашли в жилом районе Эльмаш. Она рассказала полицейским, сколько ей лет, однако не смогла вспомнить адрес дома.