На территории екатеринбургского жилого района Эльмаш найдена пятилетняя девочка, оставленная отцом. Оперативники разыскивают родителей ребёнка.
По словам официального представителя регионального МВД Валерия Горелых, несовершеннолетняя долгое время находилась одна на улице Баумана вечером 2 августа. Екатеринбуржцы забили тревогу и обратились за помощью к полицейским. Девочка представилась Соней, рассказала, сколько ей лет, однако не смогла вспомнить адрес своего дома. Как пояснили в МВД, в тот день она вместе с отцом каталась на велосипедах.
"Через некоторое время он оставил её одну на площадке, сказал, что скоро вернётся, но не пришёл", — подчеркнул Горелых.
Девочку временно поместили в приют для детей. Местонахождение её родственников пока не удалось установить.
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