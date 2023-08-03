В Екатеринбурге нашли оставленную отцом пятилетнюю девочку: "Сказал, что скоро вернётся"

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На территории екатеринбургского жилого района Эльмаш найдена пятилетняя девочка, оставленная отцом. Оперативники разыскивают родителей ребёнка.

Фото: Пресс-служба МВД России

По словам официального представителя регионального МВД Валерия Горелых, несовершеннолетняя долгое время находилась одна на улице Баумана вечером 2 августа. Екатеринбуржцы забили тревогу и обратились за помощью к полицейским. Девочка представилась Соней, рассказала, сколько ей лет, однако не смогла вспомнить адрес своего дома. Как пояснили в МВД, в тот день она вместе с отцом каталась на велосипедах.

"Через некоторое время он оставил её одну на площадке, сказал, что скоро вернётся, но не пришёл", — подчеркнул Горелых.

Девочку временно поместили в приют для детей. Местонахождение её родственников пока не удалось установить.