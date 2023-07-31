УМВД РФ по Екатеринбургу: матери гулявших обнажёнными детей грозит наказание

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

42-летняя жительница Екатеринбурга может понести наказание за то, что её дети гуляли по проезжей части дороги без присмотра взрослых. Делом занимается отдел полиции №11.

Фото: facebook.com

По словам матери несовершеннолетних, в тот день она неважно чувствовала себя, а потому не могла проконтролировать, как проводят свой досуг дети. Следует отметить, что им всего четыре и два года.

Сотрудники правоохранительных органов сейчас рассматривают вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по факту ненадлежащего воспитания детей. Корреспонденты tagilcity. ru пишут об этом со ссылкой на отдел по связям со СМИ управления МВД РФ по Екатеринбургу.

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