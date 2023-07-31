42-летняя жительница Екатеринбурга может понести наказание за то, что её дети гуляли по проезжей части дороги без присмотра взрослых. Делом занимается отдел полиции №11.
По словам матери несовершеннолетних, в тот день она неважно чувствовала себя, а потому не могла проконтролировать, как проводят свой досуг дети. Следует отметить, что им всего четыре и два года.
Сотрудники правоохранительных органов сейчас рассматривают вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по факту ненадлежащего воспитания детей. Корреспонденты tagilcity. ru пишут об этом со ссылкой на отдел по связям со СМИ управления МВД РФ по Екатеринбургу.
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