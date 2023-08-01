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Задержанный в Анапе педофил устроил рейд по нескольким детским лагерям

1:02
Происшествия

Педофил, которого задержали в Анапе, устроил рейд по нескольким детским лагерям. Ночью он заходил в комнаты и трогал спящих девочек. Перед этим он закрывал двери к вожатым. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Задержанный в Анапе педофил устроил рейд по нескольким детским лагерям
Фото: Fotodom.ru/ DP

Изначально 49-летний безработный из Воронежской области решил проникнуть в лагерь "Счастливое детство". Он заходил во все комнаты, в том числе и к мальчикам. Однако его жертвами стали только девочки в возрасте от 10 до 12 лет. Одна из них проснулась и увидела извращенца на своей кровати. Девочка подумала, что ей снится страшный сон, и снова уснула. Когда педофил начал её трогать, школьница закричала. Преступник испугался и быстро вышел из комнаты.

"Задержали извращенца уже на территории другого детского лагеря в Анапе, где он тоже собирался делать свои грязные делишки. Пострадавших детей привезли опознавать педофила", — сообщается в материале.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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