Задержанный в Анапе педофил устроил рейд по нескольким детским лагерям

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Педофил, которого задержали в Анапе, устроил рейд по нескольким детским лагерям. Ночью он заходил в комнаты и трогал спящих девочек. Перед этим он закрывал двери к вожатым. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: Fotodom.ru/ DP

Изначально 49-летний безработный из Воронежской области решил проникнуть в лагерь "Счастливое детство". Он заходил во все комнаты, в том числе и к мальчикам. Однако его жертвами стали только девочки в возрасте от 10 до 12 лет. Одна из них проснулась и увидела извращенца на своей кровати. Девочка подумала, что ей снится страшный сон, и снова уснула. Когда педофил начал её трогать, школьница закричала. Преступник испугался и быстро вышел из комнаты.

"Задержали извращенца уже на территории другого детского лагеря в Анапе, где он тоже собирался делать свои грязные делишки. Пострадавших детей привезли опознавать педофила", — сообщается в материале.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.