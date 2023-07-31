Вечером 29 июля 62-летняя женщина попыталась поджечь военкомат в Казани. Пенсионерка подошла к зданию военного комиссариата, облила стену бензином и подожгла её. Однако женщину удалось задержать, сообщает Telegram-канал Baza.
Пенсионерка заявила, что сделала это по требованию "сотрудников ФСБ". По словам женщины, сотрудники спецслужб позвонили ей и сообщили, что у её дочери могут быть проблемы, если она не выполнит их указания.
Сейчас на женщину возбудили уголовное дело по статье "уничтожение чужого имущества". Она под подпиской о невыезде.
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