В Пермском крае задержаны три автоцистерны с нефтью, украденной из нефтепровода

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Три автоцистерны, перевозившие украденную нефть из магистрального нефтепровода "ЛУКОЙЛа", задержаны на трассе Пермь — Екатеринбург в Пермском крае.

Фото: ВКонтакте

Машины двигались под прикрытием внедорожника УАЗ "Патриот", у которого были подставные госномера и стёртый VIN для скрытия идентификации транспорта. Двоим водителям удалось скрыться с места происшествия. Четверых преступников задержали, пишет properm.ru.

Вскоре на магистральном нефтепроводе близ деревни Усть-Курашим нашли врезку в виде бочки на 200 литров с люком и вентилем. Установлено, что общая сумма нефти составляет минимум миллион рублей. Расследование продолжается, сбежавших ищут.

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