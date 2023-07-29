Три автоцистерны, перевозившие украденную нефть из магистрального нефтепровода "ЛУКОЙЛа", задержаны на трассе Пермь — Екатеринбург в Пермском крае.
Машины двигались под прикрытием внедорожника УАЗ "Патриот", у которого были подставные госномера и стёртый VIN для скрытия идентификации транспорта. Двоим водителям удалось скрыться с места происшествия. Четверых преступников задержали, пишет properm.ru.
Вскоре на магистральном нефтепроводе близ деревни Усть-Курашим нашли врезку в виде бочки на 200 литров с люком и вентилем. Установлено, что общая сумма нефти составляет минимум миллион рублей. Расследование продолжается, сбежавших ищут.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.