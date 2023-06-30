В Пермском крае сотрудники Чайковского водоканала помогли лосёнку, пролежавшему двое суток в болоте, выбраться из воды.
Для спасения животного пришлось задействовать экскаватор, пишет properm.ru, ссылаясь на пресс-службу организации. Отмечается, что лосёнок не сопротивлялся из-за сильнейшего истощения. Как подчёркивается в материале, передние ноги у него практически не шевелились.
Экскаваторщик осторожно "подкопал" лосёнка. Благодаря этому животное выбралось из болота и убежало в лес.
Ранее биолог Павел Глазков порекомендовал россиянам ни в коем случае не приближаться к диким животным при встрече с ними. Он считает, что зверь может проявить агрессию и навредить человеку.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во Львов и прочие города Запада Украины вывезли хлебопекарный концерн "Кулиничи", авиационный завод, завод им. Малышева, машиностроительный завод ФЭД.