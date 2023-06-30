В Пермском крае рабочие спасли лосёнка, пролежавшего двое суток в болоте

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Пермском крае сотрудники Чайковского водоканала помогли лосёнку, пролежавшему двое суток в болоте, выбраться из воды.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Для спасения животного пришлось задействовать экскаватор, пишет properm.ru, ссылаясь на пресс-службу организации. Отмечается, что лосёнок не сопротивлялся из-за сильнейшего истощения. Как подчёркивается в материале, передние ноги у него практически не шевелились.

Экскаваторщик осторожно "подкопал" лосёнка. Благодаря этому животное выбралось из болота и убежало в лес.

Ранее биолог Павел Глазков порекомендовал россиянам ни в коем случае не приближаться к диким животным при встрече с ними. Он считает, что зверь может проявить агрессию и навредить человеку.

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