Вынесен приговор бывшему помощнику министра туризма Ставрополья за хищение 45 миллионов

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Городской суд Ессентуков вынес решение по делу о мошенничестве в особо крупном размере, фигурантом которого является Василий Маслов, бывший помощник министра туризма и оздоровительных курортов Ставрополья.

Фото: primamedia.ru

Как пишет newstracker.ru, Маслов занимался подделкой актов выполненных работ по якобы организации массовых мероприятий на Кавминводах в 2021 году, которые на самом деле никто не проводил, зато деньги на них из бюджета получали.

Обвиняемый подписывал "липовые" договоры с фиктивными компаниями, которые якобы должны были выполнять определённые работы по заказу государства.

За свои противоправные действия Маслов получил 2,5 года колонии общего режима.

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