СК РФ возбудил уголовное дело по факту хищения 227 млн рублей при госзакупках

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту мошенничества, связанного с хищением бюджетных средств в размере 227 млн. рублей при проведении государственных закупок, сообщает ТАСС. В данном материале рассматриваются подробности этого дела, проливающие свет на коррупционную схему, приведшую к завышению цен на приобретенные товары, и предпринимаемые усилия по привлечению виновных к ответственности.

Фото: grozny-inform.ru

Раскрытие мошеннической схемы

Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ приняло меры по факту причинения значительного ущерба государству при проведении госзакупок. Уголовное дело подпадает под положения ч. 4 ст. 159 УК РФ, касающейся мошенничества в особо крупном размере.

Завышение цен и коррупция

В пресс-релизе говорится, что в результате коррупционной схемы, реализованной при проведении государственных закупочных процедур, стоимость закупаемых товаров была завышена на 227 млн. рублей. Это хищение средств нанесло серьезный удар по финансам страны.

Ход расследования

К настоящему времени допрошено 12 человек с целью сбора важнейших доказательств, проведено около 20 обысков с целью изъятия документов, имеющих отношение к делу. Власти неустанно проводят и другие процессуальные и следственные действия, направленные на раскрытие всех деталей совершенных преступлений и установление причастных к ним лиц.

Обеспечение правосудия

Следственный комитет продолжает решительно добиваться справедливости. Всестороннее и оперативное расследование призвано не только раскрыть истину, лежащую в основе мошеннических действий, но и изобличить всех лиц, причастных к этому неблаговидному деянию.

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