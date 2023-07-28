В аэропорту Парижа наркокурьер напала на сотрудницу таможни

В результате дерзкого инцидента в парижском аэропорту Шарль-де-Голль сотрудник таможни был ранен пассажиром из Перу, пойманной при попытке провезти 3 кг кокаина. Об этом сообщает прокуратура коммуны Бобиньи, расположенная в департаменте Сена-Сен-Дени.

Фото: emigraciya.pro

Напряженное противостояние в аэропорту

По данным AFP, инцидент произошел в четверг, 27 июля, вечером, когда таможенник проводил задержанного пассажира в туалет. Воспользовавшись случаем, 20-летний преступник сумел завладеть огнестрельным оружием сотрудника и произвел выстрел. Быстро соображающие коллеги из аэропорта поспешили на место происшествия, что позволило предотвратить трагический исход.

Расследование и подозрения

Власти начали полное расследование действий перуанского пассажира, подозревая его в покушении на убийство представителя власти и нарушении законов о борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Увеличение количества изъятий наркотиков во Франции

Попытка контрабанды кокаина произошла на фоне рекордного года по количеству изъятий наркотиков во Франции. В 2022 году власти конфисковали 157 тонн наркотиков, включая марихуану и кокаин, что стало рекордным показателем за всю историю Франции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.