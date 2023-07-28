Из-за штурмового предупреждения на Кубани введен запрет на купание

2:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Власти Темрюкского района приняли меры предосторожности и ввели запрет на купание в Азовском и Черном морях в связи с сильным штормовым предупреждением. В районе объявлен режим повышенной готовности, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

Фото: www.worldatlas .com/seas/sea-of-azov.html

Надвигающиеся погодные условия

Решение о введении запрета на купание было принято в связи с ухудшением погодных условий, характеризующихся сильными дождями, ливнями с грозами, градом и порывистым ветром, достигающим 23-28 м/с.

Безопасность превыше всего

В связи с потенциальной опасностью, связанной с неблагоприятными погодными условиями, власти ввели строгий запрет на купание в Азовском и Черном морях. Безопасность жителей и гостей страны остается главным приоритетом, и данная мера направлена на предотвращение несчастных случаев и аварий, которые могут возникнуть во время шторма.

Предупреждение МЧС России

МЧС России по Краснодарскому краю выпустило предупреждение о возможности подъема уровня воды на Азовском побережье. В связи с действующим штормовым предупреждением ситуация требует бдительности и соблюдения правил безопасности.

Оставайтесь в курсе событий и будьте осторожны

Штормовое предупреждение было объявлено накануне, и ожидается, что в Краснодарском крае оно сохранится до 29 июля. В этот период ожидаются сильные дожди и возможные подъемы уровня воды в реках, а над морем существует опасность образования водяных смерчей.

В таких погодных условиях жителям и туристам крайне важно быть в курсе информации, поступающей от местных властей и метеорологических агентств. Отказ от купания в Азовском и Черном морях в этот период необходим для обеспечения личной безопасности и предотвращения ненужных рисков.

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