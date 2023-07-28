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Полиция задержала двух школьниц из Чувашии по подозрению в мошенничестве

1:56
Происшествия

Недавно в Чувашии были задержаны две школьницы по подозрению в мошенничестве, связанном с инсценировкой ДТП с участием родственников граждан. Об этом сообщает МВД Чувашской Республики.

Полиция задержала двух школьниц из Чувашии по подозрению в мошенничестве
Фото: ya.ru

Роль школьниц в преступной схеме

Согласно официальному заявлению, эти две школьницы играли роль курьеров в преступной схеме. В ходе расследования выяснилось, что одна из школьниц узнала об этой возможности через интернет-платформу и затем предложила своей подруге принять в ней участие.

Причастность к нескольким мошенническим инцидентам

Подозреваемые, обе 15-летние ученицы одной из школ г. Новочебоксарска, предположительно причастны к пяти отдельным случаям мошенничества. Правоохранительные органы установили их личности, изучив записи камер видеонаблюдения, установленных на маршрутах следования подозреваемых.

Способ действия мошенников

20 июля преступники позвонили 85-летней пенсионерке из Новочебоксарска и убедили ее, что ее родственник попал в аварию и нуждается в срочной финансовой помощи. Доверившись подставному курьеру, прибывшему к ее дому, пожилая женщина передала 260 000 рублей.

В последующие дни таким же способом были обмануты еще три пенсионерки из Новочебоксарска и 80-летняя женщина из Чебоксар. Общая сумма причиненного ущерба составила более 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело

По пяти фактам мошенничества УВД г. Новочебоксарска и отдел милиции № 4 г. Чебоксары возбудили уголовные дела.

В ходе расследования будет проведена дальнейшая работа по установлению справедливости в отношении пострадавших и предотвращению подобных мошеннических действий в будущем.

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70 ДТП на 130 млн! Автоподстава новых мошенников
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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