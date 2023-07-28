Три человека госпитализированы после взрыва в центре Таганрога

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Три человека находятся под наблюдением медиков в больнице после происшествия в центре Таганрога.

Фото: https://t.me/shot_shot/54788

Об этом сообщили представители пресс-службы МЧС России, отметив, что возгорания нет.

Ранее РИА Новости проинформировали, что в результате взрыва, прогремевшего в центре Таганрога у кафе, получили ранения 10 человек.

По последним данным, взрыв в Таганроге — это результат удара, нанесённого киевским режимом украинской ракетой С-200 по жилой инфраструктуре города. Об этом сообщили в Минобороны РФ, назвав произошедшее террористической атакой со стороны Киева.

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