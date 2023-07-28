В ДТП с участием трёх автобусов на юге Петербурга пострадали четыре человека

1:17 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Как сообщает пресс-служба ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в результате столкновения трёх автобусов и легкового автомобиля пострадали четыре пассажира, находившиеся в автобусах. Среди пострадавших — две женщины 1985 года рождения и ещё две женщины 1958 и 1981 годов рождения соответственно. К счастью, они были госпитализированы в больницу в стабильном состоянии.

Фото: iz.ru

О происшествии власти узнали в 9:30 утра, когда в отделение милиции поступило сообщение о столкновении у дома № 4 по улице Ярослава Гашека. Прибывшие на место происшествия сотрудники отдела ГИБДД провели тщательное расследование. Было установлено, что в ДТП участвовали автобусы маршрутов № 246, 286 и 253, которыми управляли граждане 1969, 1967 и 1964 годов рождения соответственно. В столкновении также участвовал автомобиль Volkswagen Caddy, которым управлял человек 1962 года рождения.

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