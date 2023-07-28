У жителя Сургута выманили 9 млн рублей под предлогом закрытия кредитов

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

51-летний житель Сургута лишился девяти миллионов рублей из-за злоумышленников, проинформировали сотрудники городского управления МВД.

Фото: kod.ru

По данным правоохранительных органов, аферист позвонил мужчине, представился работником "Госуслуг" и сказал, что кто-то оформил на него несколько кредитов. Для их аннулирования необходимо назвать код из СМС-сообщения, чтобы восстановить пароль на сайте.

Затем сургутянину позвонил другой злоумышленник — якобы сотрудник полиции. Мошенник заявил, что задержали лиц, оформивших кредиты, и теперь нужно обналичить все имеющиеся сбережения и оперативно перевести их на другой счёт.

Далее жертву набрал лже-банкир, убедивший открыть счёт на 2,5 миллиона рублей и оформить кредит на полтора миллиона. Впоследствии мужчина осуществил ещё 18 переводов. Общая их сумма превысила девять миллионов рублей. По данному факту открыто уголовное производство, пишет muksun. fm.

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