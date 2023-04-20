Минцифры опровергло новость о рассылке повесток через Госуслуги

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Минцифры опровергло информацию о том, что в ряде российских регионов повестки будут рассылаться через Госуслуги. Соответствующая новость появилась ранее в СМИ.

В Минцифры заверили, что ни о каких способах направлять повестки в электронном виде речи не идёт.

"Сейчас граждане, соответствующие всем критериям для призыва на срочную службу, могут получить повестку двумя способами. Только такие варианты вручения повестки на текущий момент имеют юридическую силу — лично в руки и заказным письмом с уведомлением, которое направляется по Почте России", — сказано в Telegram-канале ведомства.

В Минцифры уточнили, что для того, чтобы повестки стало возможно направлять в электронной форме через Госуслуги, нужно для начала принять отдельный нормативный акт. Без этого условия рассылка повесток в электронном виде рассылаться не может.

Ранее появились сообщения, что в Санкт-Петербурге и Москве стартует рассылка повесток через Госуслуги "в тестовом режиме".

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