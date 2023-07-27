В Екатеринбурге разыскивают пропавшую восьмилетнюю девочку

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге пропала восьмилетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Утром в среду, 26 июля, девочка ушла из дома по улице Латвийской в посёлке Компрессорный, с тех пор о месте её нахождения ничего неизвестно. В полицию обратились родные ребёнка.

"На розыск несовершеннолетней ориентирован личный состав екатеринбургской полиции", — отметили в ведомстве.

По данному факту в Октябрьском районе города Следственным комитетом была организована процессуальная проверка. Принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего.

Рост девочки 110 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, карие глаза. Она была одета в голубые джинсы, розовую кофту и тёмно-синие кроссовки.

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