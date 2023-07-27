The Guardian: в США нашли мёртвой семью, сбежавшую от гнёта цивилизации

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В лесу нашли частично мумифицированные останки семьи из Колорадо. Они были обнаружены в палатке в Национальном лесу Ганнисон, примерно в 14,5 километрах от Огайо-Сити, штат Колорадо. Семья состояла из сестёр Вэнс — 41-летней Кристиан и 42-летней Ребекки, а также 14-летнего сына Ребекки.

Фото: http://quist.pro/assets/files/primorie/primorie_etap2/etap2_auto_56_max.jpg

По словам родственников, сёстры Вэнс решили жить вдали от городской суеты и пошли в лес, стремясь сбежать от гнёта современной цивилизации. Но у них не было опыта выживания в дикой природе. Близкие погибших рассказали, что женщины полагались на информацию из интернета и видео на YouTube. Родственники пытались остановить женщин, но их решение было окончательным.

В начале июля случайный турист наткнулся на палатку и обнаружил три трупа. Рядом были найдены пустые банки, книги и туалет. По всей видимости, погибшие разбили там лагерь прошлым летом и, предположительно, погибли зимой.

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