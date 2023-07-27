Демонстрации в поддержку президента Нигера проходят в столице страны

1:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Дерзкий шаг, вызвавший широкие протесты в Республике Нигер, — попытка свержения президента Мохамеда Базума, о которой сообщила телекомпания France 24. Демонстрации в поддержку демократически избранного лидера вспыхнули в столице Ниамее, демонстрируя непоколебимую приверженность населения демократическим институтам.

Фото: wikipedia

Недавняя серия демонстраций в Ниамее свидетельствует о приверженности населения делу поддержки демократически избранного правительства. Они сплотились вокруг президента Мохамеда Базума, выражая свою солидарность перед лицом попыток отстранить его от власти.

Ранее группа военных мятежников попыталась совершить переворот, отстранив президента Базума от власти и закрыв границы Нигера. О своих действиях повстанцы объявили по национальному телевидению, заявив, что таким образом они хотят обеспечить безопасность отстранённых от власти чиновников. Повстанцы также ввели комендантский час на всей территории страны с 19:00 до 7:00 утра по местному времени, приостановив работу всех учреждений страны.

Несмотря на попытки дестабилизировать обстановку в стране, граждане Нигера продемонстрировали непоколебимую поддержку легитимного демократического процесса. Протесты и митинги в Ниамее — наглядное свидетельство приверженности населения избранному руководству и демократическим ценностям.

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Нигер: "Мы решили положить конец режиму"