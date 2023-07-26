В подмосковном лесу полиция накрыла подпольный БДСМ-фестиваль

1:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В мире развлечений всегда найдётся место для разнообразных событий и мероприятий. Однако не все события могут быть признаны законными или соответствующими общепринятым нормам и ценностям. Недавно в Подмосковье случилась история, которая вызвала общественное возмущение и привлекла внимание правоохранительных органов - подпольный БДСМ-фестиваль.

Фото: pixabay.com

По данным телеграм-канала Mash, любители острых ощущений нашли себе укромное место в лесу Орехово-Зуевского района, чтобы устроить тайный БДСМ-фестиваль. Такого рода мероприятия, связанные с бондажом, подчинением, доминированием, садизмом и мазохизмом, могут привлечь узкую аудиторию, но они должны проходить в рамках закона и с учётом правил безопасности.

Однако в данном случае организаторы решили устроить подпольное мероприятие, которое вызвало негодование местных жителей и православных активистов. Многочисленные жалобы на фестиваль привели к оперативной реакции полицейских, сотрудников МЧС, лесной охраны и силовиков.

В ходе обысков у участников мероприятия был изъят алкоголь, а нарушителей доставили в отдел. Организаторам фестиваля, которые, как сообщается, занимаются подобными мероприятиями с 2010 года, теперь грозит арест на срок до 15 суток.

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