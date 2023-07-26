В Челябинске задержали жителя за избиение медика

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который напал на фельдшера бригады скорой помощи. Из-за агрессивного поведения подозреваемого при задержании, стало известно, что он употребил галлюциногенные грибы. Пресс-служба Росгвардии по Челябинской области предоставила подробности этого шокирующего инцидента.

Фото: 100med.ru

Неприятный инцидент произошел, когда машина скорой помощи выезжала на экстренный вызов. Через четыре минуты езды медицинский персонал столкнулся с мужчиной, которому требовалась срочная госпитализация в связи с отравлением психоактивными веществами. Неожиданно мужчина набросился на женщину-фельдшера, находившуюся в движущейся машине скорой помощи, и нанес ей несколько ударов по лицу.

Немедленно прибывшие сотрудники Росгвардии быстро восстановили контроль над ситуацией и задержали 40-летнего мужчину. В процессе задержания мужчина пояснил, что его нестабильное состояние было следствием употребления ядовитых грибов перед конфликтом. Впоследствии его передали в Калининский отдел полиции для дальнейшего расследования.

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