Ответственными за пожар на крымском полигоне являются ГУР и ВСУ. Об этом официально заявил начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, поблагодарив за полученную информацию о нынешней ситуации на месте ЧП.
"Проведена успешная операция в оккупированном Крыму. Спасибо украинским патриотам в Крыму за дополнительные подробные сведения и видео совместной работы ГУР и ВСУ".
Напомним, что утром 19 июля в Кировском районе Крыма произошло масштабное возгорание полигона. На данный момент происходят активные эвакуационные работы: примерно 2225 граждан из сёл Приветное, Айвазовское, Кринички и Абрикосовка будут перевезены в пункты временного размещения.
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