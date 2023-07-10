Nettavisen: украинскую беженку убили в норвежском Бергене

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На территории отеля Magic Hotel Solheimsviken, расположенном в норвежском Бергене, обнаружили украинскую беженку с тяжёлыми травмами, пишет Nettavisen, ссылаясь на полицейских.

Фото: pixabay.com

По информации издания, женщину доставили в больницу, однако врачи не успели её спасти. Гражданка Украины в возрасте около 30 лет скончалась в медучреждении, сказано в материале. Как выяснили журналисты, беженка проживала в гостинице вместе с ребёнком. Полиция устанавливает, где находился несовершеннолетний во время преступления.

Nettavisen сообщает, что в убийстве подозревают мужчину, прибывшего из Азербайджана.

Оперативники уже задержали предполагаемого преступника, однако он отказывается признавать вину. Предварительно установлено, что у азербайджанца был совместный ребёнок с погибшей украинкой.

Ранее украинские беженцы пожаловались на принудительное выселение из польского отеля. Им разрешили остаться лишь в случае внесения арендной платы.