Wyborcza: украинские беженцы умоляют власти Познани не выгонять их из общежития

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Беженцы с Украины, находящиеся в Польше, пожаловались на принудительное выселение из общежития Познани и попросили не выгонять их, пишет Wyborcza.

Фото: baltija.eu

По информации издания, мигранты умоляли разрешить им остаться в здании на улице Варшавской. Отмечается, что руководство Познани довольно холодно отреагировало на требование украинцев, поскольку беженцам предложили лишь гуманитарную помощь.

"Пожалуйста, пощадите нас", — цитирует издание фрагмент обращения граждан Украины к польским властям.

Ранее сообщалось, что власти Познани решили закрыть общежитие, где остановились беженцы. Мигрантам позволили находиться в здании до конца июля. Украинцам, которые отказываются выселяться, предлагают платить более 1600 злотых в месяц за аренду.